Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo della luce: morto il musicista Alessandro Danelli

Era un grande appassionato di musica e leader della band Les Anarchistes il 52enne deceduto all’isola d’Elba durante le sue vacanze andando a schiantarsi contro un palo con il motorino

Si era recato all’isola d’Elba per trascorrere le sue vacanze ma anche per dedicarsi alla musica, della quale non era solo appassionato dal momento che era anche un’attività

lavorativa. Ma a causa di un gravissimo incidente avvenuto mentre stava viaggiando in scooter, ha perso la vita. È morto così, nella serata di sabato 21 agosto, il 52enne

Alessandro Danelli, noto per essere il frontman del gruppo “Les Anarchistes”. Secondo quanto riferito il motorino sul quale viaggiava sarebbe andato a scontrarsi, in località la

Mola a Porto Azzurro, contro un palo della luce. Danelli era originario di Seregno, comune della provincia di Monza e Brianza ma viveva ad Arezzo e lavorava a Pisa nell’agenzia

Formatica di Ospedaletto. La famiglia di origine è di Pontremoli e lui era molto noto per la sua attività nella band di musica popolare.

La prima ricostruzione dei fatti

Secondo la ricostruzione dei fatti l’uomo stava viaggiando verso Porto Azzurro ed era quasi arrivato in paese: ma poco dopo le 20 avrebbe perso il controllo, per ragioni ancora da chiarire ed in fase di accertamento, dello scooter all’altezza di una semicurva, finendo contro il palo. Sul posto sono intervenuti sia la Pubblica assistenza di Porto Azzurro che la Misericordia di Portoferraio con il medico a bordo. Ma dopo essersi resi conto che le condizioni dell’uomo erano disperate, nonostante i tentativi di rianimarlo non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Per consentire ai carabinieri di effettuare i necessari rilievi il traffico è rimasto bloccato a lungo. Sono stati inoltre ascoltati alcuni testimoni per cercare di capire se sia successo qualcosa che possa aver fatto perdere al 52enne il controllo del mezzo. Infine è stato disposto il trasferimento della salma all’obitorio di Portoferraio dove è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.