Sparano alla testa del papà in autostrada: i figli di 7 e 10 anni prendono il volante e si salvano

Un proiettile ha raggiunto un uomo alla testa mentre stava guidando su un’autostrada. Con lui erano presenti i due figli piccoli che sono riusciti, dopo averlo visto collassare, a dirigere l’auto in un’area erbosa

Ha del miracoloso quanto avvenuto nelle scorse ore nella zona est di Houston dove due bambini sono letteralmente ‘entrati in azione’ dopo aver visto il padre essere colpito a morte mentre stavano viaggiando nella loro auto. Stando a quanto riferito dal tenente Willkens del dipartimento di polizia di Houston, l’uomo non identificato stava viaggiando sulla I-10 con i figli di 7 e 10 anni a bordo quando i due hanno sentito quello che inizialmente sembrava essere un sasso che colpiva il parabrezza. Ma pochi istanti dopo hanno visto il padre crollare; a quel punto senza farsi prendere dal panico hanno afferrto il volante e guidato l’auto fuori dall’autostrada finendo nell’erba vicino a East Freeway Service Rd e Holland St. A quel punto i bambini sono corsi a chiedere aiuto ed è intervenuto un cliente che lasciava un ristorante Chilis insieme ad alcuni agenti di sicurezza di un vicino cinema.

Non è chiaro chi abbia aperto il fuoco

Miracolosamente, i ragazzi sono rimasti illesi ma il padre è stato dichiarato morto sul posto: la sua identità non è stata ancora resa nota, per proteggere quella dei due minori. Non è chiaro chi abbia causato la sparatoria: il tenente Willkens ha detto che al momento non vi è una descrizione dell’assassino. Gli agenti inoltre non sono sicuri se sia stato un incidente legato alla rabbia, ma la squadra omicidi di HPD sta conducendo accurate indagini.