Avevano perso il figlio a causa del Covid: la sorte riserva loro una grande (doppia) sorpresa

Una coppia di pensionati che aveva perso il figlio a causa del covid ha ricevuto una doppia splendida sorpresa per onorare il suo ricordo.

Nelle scorse settimane la famiglia Slater dell’Essex (Inghilterra) ha vissuto un dramma comune a tantissime famiglie in questo ultimo anno e mezzo: il figlio Steve è deceduto in ospedale dopo aver contratto il covid. Devastati per la perdita, Susan ed il marito hanno deciso di aprire una campagna crowfunding per poter celebrare il funerale ed il ricordo del figlio in maniera degna.

Una scelta quella di aprire una campagna di raccolta fondi che è ormai pratica comune per tutti coloro che non si trovano nelle condizioni economiche ideali per poter sostenere determinate spese. Proprio nel momento di massima disperazione, però, ecco che un pizzico di fortuna ha baciato la famiglia Slater, concedendo loro di vincere per due volte di seguito un premio della lotteria.

Leggi anche ->Sidney, spunta un pitone di tre metri fra gli scaffali di un supermercato – VIDEO

Perdono il figlio per il covid, ma ricevono una doppia gradita sorpresa

Lo scorso 15 luglio la famiglia britannica è stata estratta a sorte in ambito della lotteria postale ed ha vinto 1000 sterline. La notizia ha fatto gioire Susan, la quale si è ritrovata il denaro necessario per poter fare costruire una lapide in ricordo del figlio Steve. Felice per la sorpresa, la donna (74 anni) ha chiamato amici e parenti per informarli di quanto successo.

Leggi anche ->La mamma è negazionista e no-vax: muore di Covid nell’ospedale in cui lavora la figlia infermiera

Nemmeno il tempo di gioire che la settimana seguente Susan ed il marito sono stati estratti per la seconda settimana consecutiva, ma questa volta per il primo premio da 30mila sterline. Raggiunta da ‘Metro‘, la donna ha confessato tutta la sua sorpresa nello scoprire di aver vinto per la seconda volta: “Faremo un grosso memoriale per lui. Vogliamo celebrarlo degnamente”, dice parlando del figlio e poi ha aggiunto: “Non mi sarei mai immaginata di essere così fortunata da vincere 30mila sterline”.