Dieta ‘sovrana’: quali sono i cibi che la Famiglia Reale inglese non può mangiare? (E perché?)

Pasta, aglio, cipolla, frutti di mare: sono solo alcuni dei cibi che la Famiglia Reale non può mangiare durante gli eventi ufficiali e privati.

Forse non tutti sanno che la Regina Elisabetta non può mangiare qualsiasi cosa voglia. E la regola vale anche per tutta la Famiglia Reale inglese. Una dieta ferrea o un semplice protocollo da seguire? Si tratta semplicemente di un protocollo, di alcune regole da rispettare, riguardanti sia gli eventi ufficiali che quelli privati.

Come sottolineato anche da Radio Montecarlo in un curioso articolo pubblicato sulle loro pagine, questo protocollo vieta di mangiare cibi come pasta, aglio, cipolla, frutti di mare, carne cruda e fois gras. Inoltre, l’acqua del rubinetto può essere bevuta solo all’estero. Non possono essere gustati nemmeno gli alimenti fuori stagione, che si tratti di frutta, verdura o altro.

Ma perché questi cibi devono essere evitati nel corso degli eventi pubblici ufficiali e privati? Semplicemente per evitare alcuni disturbi, come quelli legati alla digestione e ai rischi di intossicazione alimentare. Ma non solo. I cibi sopra menzionati risultano, a detta del protocollo, un po’ pesanti. Per questo potrebbero portare ai cosiddetti ‘bad sounds’, cioè a rumori poco educati per intenderci. Per quanto riguarda, l’aglio e le cipolle, il divieto sarebbe legato a un problema di alito cattivo.

Solo per quanto concerne il fois gras, il divieto è dovuto al trattamento riservato alle oche per ottenere quell’alimento. Infine, una particolarità. Le uova bianche e le patate non sono cibi particolarmente graditi dalla Regina Elisabetta.