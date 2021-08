Giovane donna muore di Covid poco prima del parto: la madre rivela il suo ultimo desiderio

Ha contratto il virus pochi giorni prima di partorire ed è morta senza mai poter tenere la figlia tra le sue braccia. La donna non era vaccinata e sua madre ha deciso di condividere il suo ultimo “desiderio”

Una madre ha deciso di condividere pubblicamente l’ultimo desiderio della figlia, deceduta per complicazioni legate al Covid pochi giorni dopo il parto. La vittima è Paige Ruiz che, come ricordato dalla madre Robin Zinsou, “aveva uno splendido sorriso, una bellissima personalità. E amava essere una mamma“. Madre di Joanna, una bimba di due anni e mezzo, Ruiz stava aspettando la sua seconda figlia, Celeste, quando è risultata positiva al Covid. “Continuavo a chiederle ‘Hai parlato con il dottore per ottenere il vaccino?’ E lei ha detto ‘No mamma, aspetterò fino a quando avrò il bambino’”, ha spiegato Zinsou. Ruiz avrebbe dovuto partorire il 30 luglio ma il 24 luglio è risultata positiva, pochi giorni prima che il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattia ed un gruppo nazionale di ostetrici raccomandassero fortemente la vaccinazione anche alle donne in gravidanza.

La piccola fatta nascere con un cesareo d’urgenza

Inizialmente Ruiz, che viveva in Texas, ha sviluppato una tosse insistente ma sono insorti altri sintomi che hanno reso necessario l’immediato trasporto al pronto soccorso. La figlia è stata fatta nascere con un cesareo d’urgenza. Celeste è nata senza problemi e Ruiz nel frattempo si è ripresa al punto da poter guardare in video la figlia appena nata. “Mi ha scritto un messaggio dicendomi ‘Mamma vorrei essere vaccinata’“, ha detto Zinsou. Ma nelle ore successive la sua salute si è deteriorata e il 15 agosto è morta senza aver mai potuto tenere Celeste tra le sue braccia. Pochi giorni prima di morire la mamma ha però mandato dei messaggi ad amici e parenti scrivendo: “Se conosci qualcuno che non è vaccinato ti prego di farlo vaccinare”. Ruiz viveva per le sue, ma ora, come troppe famiglie colpite dal virus mortale, le bimbe sono rimaste senza una madre. “Se non vuoi farlo per te stesso, fallo per le persone che ami”, ha detto Zinsou.