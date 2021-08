Sidney, spunta un pitone di tre metri fra gli scaffali di un supermercato – VIDEO

Una donna si è improvvisamente ritrovata di fronte un pitone mentre cercava dei prodotti fra gli scaffali di un supermercato.

Episodio incredibile avvenuto in un supermercato di Sidney, in Australia. Una donna di nome Helaina ha avuto un incontro ravvicinato con un pitone lungo tre metri, mentre stava facendo spesa al supermercato.

A raccontare l’incredibile vicenda sui social è la protagonista, la 25enne Helaina Alati. L’episodio è avvenuto nel supermercato ‘Woolworths’, alla periferia nord-ovest di Sidney. Queste le parole della donna: “Ho girato la testa e me lo sono ritrovato a circa 20 cm dalla mia faccia: mi guardava dritto negli occhi”.

La notizia è stata diffusa dalla BBC e da altre testate giornalistiche internazionali.

La donna fortunatamente aveva dimestichezza con i rettili e ha aiutato i dipendenti del supermercato a liberarsi del pitone. Dopo aver recuperato una apposita sacca da serpente, è rientrata nel supermercato per catturare l’animale. Prima ha postato un video sui social e subito dopo ha fatto entrare il pitone nella sacca. Successivamente ha portato l’animale in un bosco e lo ha liberato.

La ragazza in passato ha fatto volontariato per un’organizzazione di salvataggio della fauna selvatica di Sydney. Helaina ha spiegato come l’animale sia potuto entrare nel supermercato: “Forse era in cerca di una compagna. Ho capito subito che non era velenoso, che non era aggressivo, che non non sarebbe stato un problema per nessuno”.

