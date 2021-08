Invasione incontrollata di migliaia di “vermi dell’esercito”: stanno ‘uccidendo’ i giardini delle case

La piaga dei vermi dell’esercito ha colpito alcune località del Kansas: e a risentirne sono i prati delle abitazioni, letteralmente devastati nell’arco di poche ore

Da giorni in una cittadina del Kansas non si parla d’altro che dei vermi dell’esercito a causa di una vera e propria invasione difficile da controllare. Ma di cosa si tratta? Si tratta di larve lunghe non più di un pollice e mezzo di una falena tipicamente innocua. Hanno una colorazione verde-grigiastra o marrone-grigiastra con lunghe strisce scure presenti su tutto il corpo. Mentre la falena è caratterizzata, lungo l’esterno delle ali, da punti neri piuttosto sottili mentre al centro delle ali vi sono tantissimi punti bianchi. I cittadini di Wichita, abituato a trovare questi animali in giro per la città, si trovano quest’anno letteralmente invasi da migliaia di esemplari che ricoprono intere aree verdi provocando la morte della vegetazione. Eric Westbrook, un residente, ha infatti raccontato di aver notato una chiazza di erba morta nel suo giardino scoprendo che nei giorni successivi si era allargata e che nel giro di tre giorni l’intero manto erboso era quasi completamente morto. “Tre settimane fa era tutto verdeggiante e ora, pur innaffiando il prato regolarmente, non c’è più nulla”, ha detto.

Sono bruchi che nascono in centinaia di migliaia dalle uova deposte dalle falene

Molti esemplari sono stati notati attraversare i marciapiedi o i vialetti delle case il mattino presto, a tarda sera, o dopo una pioggia. Westbrook, come molti altri residenti, ha ricevuto un avviso dall’azienda che si occupa delle manutenzione dei prati per segnalare che quest’anno il verme dell’esercito è arrivato in anticipo. “Abbiamo sempre vermi dell’esercito in Kansas”, ha detto Matthew McKernan del Sedgwick County Extension Office. Ma “di solito sono più un problema a settembre”. Dunque non si tratta di vermi ma di bruchi che si trasformano in falene e solitamente colpiscono il Kansas nei mesi autunnali. Le falene depongono centinaia di migliaia di uova e ne nascono una miriade di bruchi affamati in particolare di festuca alta, una delle erbe più comuni per i prati, della quale si cibano in particolare di notte quando sono più protetti dai predatori.