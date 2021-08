Sale sull’autovelox e scatta finte foto agli automobilisti: “Volevo divertirmi”, il video è virale

Rischia una multa per quello che ha fatto un uomo che ha messo in atto lo scherzo del finto autovelox. Nel frattempo la sua bravata è diventata virale

Si è introdotto in un involucro utilizzato per gli autovelox fingendo di scattare foto segnaletiche a tutti i veicoli di passaggio, indipendentemente dalla loro velocità, e facendolo anche quando è passato un uomo a bordo di uno scooter per disabili. Il “burlone” si chiama John, padre di due figli, che ha spiegato di averlo fatto per “ammazzare il tempo”: “Stavamo aspettando le pizze quando ho notato un buco nella parte posteriore dell’autovelx. A quel punto ho pensato che sarebbe stato un modo divertente per impiegare il tempo di attesa salire e far lampeggiare lo smartphone verso le auto di passaggio per vedere se avrebbero rallentato”. L’uomo di Wirral nel Mereseyside ha così preso una rincorsa riuscendo a salire e il giorno seguente, nel vedere l’altezza del velox di giorno, è rimasto sorpreso di esserci riuscito.

“Volevamo solo farci due risate in attesa della pizza”

John e Sarah-Jane, la compagna, hanno riso quando hanno visto i conducenti frenare dopo essere stati illuminati dalla fotocamera del telefono a Towyn, nel Galles del nord, dove erano in vacanza. “Stavamo solo facendo due risate. Ogni macchina che passava rallentava subito dopo, ci ha intrattenuto mentre stavamo aspettando il nostro cibo”. Il video della coppia è diventato virale con decine di migliaia di visualizzazioni nelle ore immediatamente successive il caricamento dello scherzo sul web.