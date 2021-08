Tremendo schianto tra camion, minibus e auto: tre persone morte, una gravissima. Due arresti

Due automobilisti sono stati arrestati in seguito ad un devastante incidente avvenuto su un’autostrada inglese che ha provocato la morte di tre persone

Collisione devastante quella avvenuta nelle ultime sulla M25, autostrada inglese che scorre nell’Essex dove, vicino a Waltham Abbey, un camion, un minibus ed un’auto sono rimasti coinvolti in un terribile tamponamento. Con un bilancio assolutamente tragico: tre le vittime accertate ed un ferito in lotta per la vita in ospedale, ed il traffico paralizzato per ore con centinaia di automobilisti e camionisti che non hanno potuto fare altro che attendere sulla carreggiata la rimozione di lamiere e detriti. “Siamo lavorando per informare i familiari delle vittime e, per rispetto delle vittime, facciamo appello affinchè non ci siano speculazioni su di loro nel frattempo”. “Siamo particolarmente interessati a tracciare i movimenti di tutti e tre i veicoli – una Mondeo, un minibus e un camion – che hanno portato alla collisione”, hanno aggiunto le autorità che, in seguito all’incidente, avrebbero tratto in arresto due persone.

Autostrada chiusa dalle 18 alle 5 del mattino

“La serata è stata incredibilmente impegnativa – ha sottolineato il sergente Steve Holmes – e stiamo continuando a lavorare il più celermente possibile per ricostruire esattamente ciò che ha portato a questo tragico incidente. I miei pensieri e quelli di tutti gli agenti sul posto sono con le famiglie di coloro che hanno perso la vita”. I due conducenti arrestati sono accusati di aver provocato tre decessi per guida pericolosa oltre che di lesioni gravi. Ma la polizia ha bisogno di ulteriori testimoni per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa a lungo mentre i soccorritori si sono presi cura dei feriti e gli agenti hanno raccolto prove e preservato la scena del crimine. Il sergente ha ringraziato gli automobilisti bloccati nel caos per la loro pazienza: solo alle 5 del mattino, dopo una chiusura di ore in entrambe le direzioni, è ripresa la circolazione. La collisione è infatti avvenuta intorno alle 18.15 ed è allora che la polizia dell’Essex ha raccomandato agli automobilisti di evitare la M25. Tra i veicoli intervenuti due aeroambulanze e ben nove ambulanze, oltre ad un veicolo LAS.