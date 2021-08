Un boato funesta Torino: un’esplosione devasta un palazzo, vigili del fuoco all’opera – VIDEO

Un incredibile boato funesta la mattinata di Torino.

Come scrive un utente su Twitter: “Che botto che si è sentito!”

Alla periferia del capoluogo della Mole – in strada del Bramafame, non distante dalla Continassa (luogo noto per ospitare gli allenamenti della Juventus) – una palazzina è crollata in seguito ad una esplosione.

I vigili del fuoco sono sono al lavoro per la ricerca di possibili dispersi.

Al momento due persone sono state estratte vive dalle macerie, come riporta il sito di Rai News.

Ancora ignote le cause dell’esplosione.

Impressionat le immagini che giungono dal posto, che vi proponiamo di seguito – tratte da Twitter.