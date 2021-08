Bebe Vio, clamoroso annuncio su Twitter: “Questa volta va così…” – VIDEO

La portabandiera azzurra alle paralimpiadi in corso a Tokyo non ha preso parte alla gara di sciabola. Non sono ancora i motivi del forfait.

I Giochi Paralimpici di Tokyo sono iniziati nella giornata di ieri. Ma c’è subito una notizia non bella per i nostri colori. La portabandiera azzurra Bebe Vio non ha preso parte alla gara di sciabola. L’annuncio è stato dato dalla stessa atleta su Twitter, senza dare una spiegazione dettagliata del motivo: “Purtroppo niente gara di sciabola. Questa volta va così. Spero di potervi dare spiegazioni dopo le gare. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me e in questa missione non impossibile ma solo rimandata”.

Resta il mistero su questo clamoroso forfait dell’atleta azzurra. La 24enne veneta avrebbe dovuto presentarsi in pedana per le qualificazioni sciabola individuale femminile Categoria B insieme a Rosanna Pasquino. Ma ciò non è avvenuto.

Bebe Vio non partecipa alla gara di sciabola alle paralimpiadi di Tokyo. L’annuncio è avvenuto sul suo canale Twitter

Nella giornata di ieri Bebe Vio è stata protagonista alla cerimonia di apertura delle paralimpiadi, da portabandiera italiana.

Nonostante il forfait nella sciabola, Bebe Vio dovrebbe prendere parte alla gara di fioretto (da assoluta favorita), nella quale vinse la medaglia d’oro alle paralimpiadi di Rio 2016 e in cui si è imposta nelle ultime tre edizioni dei Mondiali. Ma il mistero resta.

Questo il video di Bebe Vio pubblicato su Twitter: