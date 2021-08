Cinque giorni in lotta tra la vita e la morte: Alessandro Lembo morto a 29 anni dopo un grave incidente

Si è spento dopo cinque giorni in coma all’ospedale Cardarelli il 29enne rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale avvenuto a Napoli.

Ha lottato fino all’ultimo ma non ce l’ha fatta Alessandro Lembo, il ragazzo rimasto gravemente ferito, pochi giorni fa, in un drammatico incidente stradale avvenuto in una strada di Napoli. Il 29enne nato a Monterusciello è deceduto all’Ospedale Cardarelli, dove da cinque giorni lottava tra la vita e la morte in seguito allo schianto avvenuto mentre si trovava su una moto guidata da un amico. Lo schianto è avvenuto in via Partenope, un violento impatto tra la due ruote ed un’auto che lo ha fatto volare a terra e sbattere violentemente la testa. Nonostante il casco correttamente indossato, il colpo è stato così forte che Alessandro è entrato in coma e così è rimasto per cinque giorni, fino al suo decesso.

Tanti i messaggi di cordoglio rivolti al 29enne e alla famiglia

La morte del ragazzo ha lasciato interdetti amici e parenti ed in tanti, napoletani e non, hanno voluto esprimere il loro cordoglio alla famiglia con un messaggio sui social. C’è chi ha detto che quanto accaduto non gli sembra vero e chi descrive Lembo come un ragazzo gentile, dolce ed educato oltre che umile. “Ti voglio ricordare con il tuo bel sorriso contagioso”, ha scritto un amico. Ed in tanti hanno sottolineato che il 29enne rimarrà per sempre nei loro cuori nonostante la prematura scomparsa. “Hai combattuto da leone”, scrivono e ancora, “Sono stati i cinque giorni più brutti della mia vita, ho pregato tanto”. Ma, purtroppo, non è bastato.