Nuove ipotesi di fine del mondo: il predicatore “dà la colpa” ai vulcani

Un predicatore ha individuato nei vulcani la causa del cataclisma che porterà alla fine del mondo: qual è la sua teoria.

Di predicatori della fine del mondo è pieno il mondo e di certo la storia dell’umanità (basti pensare al millenium bug, e alla fine del mondo calcolata sul calendario Maya, ovvero il 2012). Tuttavia negli ultimi anni, complice la diffusione che permette internet, le teorie di questi annunciatori di sventura hanno maggiore seguito e fanno maggiore rumore.

La maggior parte di essi prende spunto da passi della Bibbia che narrano del secondo avvento di Gesù Cristo, o altri appartenenti al vecchio testamento che vagamente accennano o sembrano accennare alla fine dei tempi. Partendo da queste basi religiose, i predicatori sviluppano teorie su come e quando finirà il mondo. Le più frequenti, e anche le meno credute oramai, sono quelle collegate alle eclissi lunari e solari: praticamente ogni volta che ce n’è una si parla del giorno del giudizio.

Tra i più attivi predicatori della fine del mondo c’è il famigerato pastore americano Paul Begley. Il sacerdote qualche mese fa aveva già annunciato la fine dei tempi in concomitanza con l’eclissi avvenuta in Tasmania, ma come tutte le precedenti predizioni anche questa si è rivelata fallace.

La fine del mondo è vicina? Predicatore indica nei vulcani la causa

Dato il precedente appena citato appare difficile fidarsi del pastore, ma la sua nuova teoria parte da basi più scientifiche. Il sacerdote fa un mix di effetti del surriscaldamento globale e rischi collegati all’esplosione di vulcani quiescenti. Per quanto riguarda i primi sono sotto gli occhi di tutti specialmente nelle ultime settimane in cui il caldo anomalo ha investito buona parte del mondo e causato incendi devastanti.

La teoria poi si collega però ai terremoti e ai vulcani, prendendo spunto dai risultati di uno studio del Centre for the Study of Existential Risk dell’Università di Cambridge in cui vengono indicati sette vulcani la cui eruzione potrebbe causare danni economici e sociali ingenti. Lo studio suggerisce che bisognerebbe prestare attenzione alle eruzioni minori, invece che a quelle gigantesche che si vedono nei film. Solitamente infatti vengono tenuti sotto controllo i vulcani attivi, ma quelli più pericolosi sono quelli che dormono ormai da tempo.

Tra i vulcani che potrebbero causare catastrofi e bloccare l’economia mondiale viene segnalato il Vesuvio: un’esplosione non solo devasterebbe gran parte di Napoli, ma spargerebbe ceneri su tutto il Mediterraneo, causando un blocco dei voli e anche quello della navigazione, con disagi fino al Canale di Suez per giorni. Un altro esempio portato è quello del vulcano quiescente che si trova a nord di Taiwan, il Monte Iraya. Una sua esplosione potrebbe portare al blocco totale dell’industria dei software, visto che la produzione di microchip è per la maggior parte svolta lì.

Prendendo spunto da questo e quello, il discorso del pastore è più catastrofico: “Il mondo è in fiamme. La California sta vivendo la sua seconda stagione di incendi più grande in assoluto, la Grecia è in fiamme e l’intero paese sta bruciando, ci sono eventi catastrofici ovunque tra cui cinque terremoti che hanno colpito l’Alaska e sta iniziando a diventare pazzo là fuori”. Quindi sentenzia: “Il motivo di tutto questo? Che la profezia di Isaia si stia compiendo?”.