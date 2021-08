Scoperta fossa comune con i resti di centinaia di vittime del massacro nazista nella “Valle della Morte”

Un team di archeologi è riuscito ad individuare il sito nel quale 500 polacchi vennero assassinati e bruciati dai nazisti nel 1945. La scoperta è frutto di una ricerca molto complessa

Ricercatori in Polonia avrebbero individuato le prove di un massacro nazista avvenuto nella “Valle della morte” polacca verso la fine della seconda guerra mondiale. Come riportato da Andrew Curry su Science, un team dell’Istituto di archeologia ed etnologia dell’Accademia polacca delle scienze avrebbe individuato una fossa comune rimasta a lungo nascosta, grazie ad una combinazione di indagini sul campo, interviste a residenti locali e ricerche d’archivio. La scoperta è stata pubblicata pochi giorni fa sulla rivista Antiquity: la sepoltura è stata localizzata vicino al villaggio di Chojnice e conteneva oltre una tonnellata di ossa umane, una quantità che sembrerebbe compatibile con i 500 prigionieri uccisi in questa zona nel gennaio del 1945. Dopo aver sparato loro, i nazisti bruciarono i loro corpi su enormi pire nella speranza di distruggere le prove delle loro atrocità. “Sapevamo che le vittime erano sepolte da qualche parte – ha raccontato Dawid Kobialka, archeologo che ha condotto le ricerche – ma fino alla nostra ricerca nessuno sapeva dove”.

Almeno 30mila polacchi uccisi dai nazisti nel 1939

La popolazione locale ha soprannominato “Valle della Morte” la foresta che circonda Chojnice proprio per ricordare le esecuzioni di massa che qui ebbero luogo all’inizio della guerra: i nazisti uccisero tra 30 a 35mila abitanti della provincia della Pomerania tra ottobre e novembre 1939 effettuando uccisioni di massa in 400 siti sparsi in tutta la regione. Le riesumazioni effettuate nella Valle della Morte nell’autunno del 1945 portarono alla luce i resti di 168 persone, una frazione delle centinaia uccise vicino a Chojnice nel corso della guerra. “Era risaputo che non tutte le fosse comuni del 1939 furono trovate ed esumate, e nemmeno la tomba di quelli uccisi nel 1945 fu riesumata”, afferma Kobiałka in una dichiarazione citata da Laura Geggel di Live Science .