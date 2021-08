Dipendente accoltella il proprietario di un ristorante: la lama gli ha attraversato il collo ma è sopravvissuto

Il proprietario di un negozio è sopravvissuto ad un accoltellamento, dopo che un dipendente lo ha pugnalato al collo in un brutale attacco catturato dalle telecamere di video sorveglianza

Sono immagini spaventose quelle catturate delle telecamere di video sorveglianza installate all’interno di un negozio nella contea di Delaware, il cui proprietario è stato accoltellato da un dipendente. Un attacco brutale durante il quale l’uomo lo ha pugnalato al collo con la lama che ha attraversato la carne penetrando all’interno. “Mio figlio si è rivolto a me e ha detto: ‘Papà, hai un coltello nel collo.'” ha raccontato il proprietario e vittima della terribile aggressione, Steven Mullan, il quale ha spiegato che si trovava all’interno della cucina quando è stato aggredito da uno dei suoi dipendenti. L’incidente è avvenuto lo scorso venerdì al Leo’s Steak Shop al 1403 di Chester Pike a Folcroft, in Pennsylvania.

Tra gravi accuse per il dipendente, fermato con un taser

Il video di sorveglianza ottenuto da NBC10 mostra il dipendente, identificato dai documenti come il 43enne Sean Walklett di Folcroft, che accoltella Mullan al collo. Mullan ha detto a NBC10 che all’inizio non si era nemmeno reso conto che il coltello fosse conficcato all’interno del suo collo. È stato il figlio a dirglielo aggiungendo: “Non tirarlo fuori”. I dipendenti sbalorditi e sconvolti non hanno potuto far altro che guardare il coltello passato attraverso un lato del collo di Mullan uscendo dall’altra parte, e chiamare i soccorsi. “Ho sentito una sorta di vibrazione come se fossi stato fulminato”, ha detto Mullan. “Come se avessi toccato un cavo dell’alta tensione” Gli agenti di polizia hanno arrestato Walklett dopo aver usato un Taser su di lui. È accusato di tentato omicidio, lesioni aggravate e altri reati connessi.