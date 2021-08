Guai per l’icona a luci rosse: a processo per ben 30 capi d’accusa

Il 68enne pornodivo Ron Jeremy è accusato di oltre 30 reati di aggressione sessuale a ben 21 donne e ragazze.

Guai a non finire per la stella del porno Ron Jeremy. Il 68enne attore, infatti, è accusato di più di 30 reati di aggressione sessuale. Sarebbero coinvolte 21 donne e ragazze di età varia, dai 15 ai 51 anni. Le violenze sessuali riguarderebbero un lunghissimo periodo, compreso fra il 1996 e e il 2019.

Jeremy è stato incriminato alla corte superiore di Los Angeles. L’attore porno si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse che lo riguardano, compresi i 12 stupri che gli vengono contestati. Ron Jeremy al momento è in custodia in carcere e il giudice ha fissato la cauzione a 6,6 milioni di dollari.

L’udienza preliminare inizierà a ottobre. L’attore è famosissimo nel settore dei film a luci rosse, avendo partecipato a oltre 100 film.

Tra i tanti casi di violenze sessuali per il quale Jeremy è a processo, saltano agli occhi quello su una donna durante un servizio fotografico nel 1996, quello su una 19enne in discoteca nel 2003), e quelli su una 17enne nel 2008 e su una 15enne nel 2004.

Queste le parole di Stuart Goldfarb, avvocato difensore di Ron Jeremy: “La posizione di Jeremy è la stessa di quando è stata presentata la denuncia penale. È innocente da tutte le accuse”.