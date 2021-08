Lutto per il milionario Mogford: la moglie muore improvvisamente in vacanza

Il milionario Steve Mogford piange la scomparsa della seconda moglie: morta improvvisamente mentre si trovava in una lussuosa Spa.

Un grave lutto ha colpito l’imprenditore Steve Mongford, proprietario di diverse società che si occupano di forniture d’acqua e di servizi di rimozione spazzatura. La moglie del milionario è infatti morta martedì sera nell’ospedale di Minorca, mentre si trovava in vacanza nella lussuosa residenza di famiglia sull’isola delle Baleari.

Secondo quanto emerso la donna, 37 anni, ha accusato un malore mentre si trovava nella spa. Immediata la richiesta di soccorso ed il trasporto di Elsie Mongford all’ospedale, dove i medici hanno cercato di fare il possibile per salvarle la vita. Nella sera di martedì, infatti, i medici hanno dichiarato il decesso della donna e comunicato la triste notizia al marito e alla famiglia.

Lutto per Steve Mongford: il milionario perde la seconda moglie

Per il milionario si tratta della seconda grossa tragedia nel giro di pochi anni. La prima moglie del milionario è morta tre anni fa, a 61 anni, dopo una lunga lotta contro il cancro al seno. L’anno successivo Steve Mongford si era risposato con Elsie, donna di trent’anni più giovane che arrivava all’appuntamento all’altare dopo un primo matrimonio fallito da cui aveva avuto due figli.

L’annuncio della dipartita della giovane donna è stato dato nelle scorse ore dalla famiglia. Uno dei parenti, raggiunto dai media ha dichiarato: “Sono in stato di shock. Non conosco molti dettagli a parte il fatto che si trovava in vacanza a Minorca ed è morta martedì. Sono proprietari di una villa in quella zona e so che hanno chiamato un’ambulanza. Era madre di due figli, è davvero triste per loro. Era una grande cavallerizza ed una persona adorabile”.