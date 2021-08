Paura in metropolitana: una donna si accascia a terra dopo un malore, è gravissima

Avrebbe avuto un collasso cardiaco intorno alle 7.40 del mattino una donna collassata a terra dopo aver accusato un malore mentre si trovava sulla banchina della metro milanese

Mattinata ad altissima tensione su una banchina della linea metropolitana milanese. Improvvisamente una donna che si trovava in attesa dell’arrivo del treno si è accasciata a terra dopo aver accusato un improvviso malore. Momenti di paura tra gli altri passeggeri, alcuni dei quali hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Come riportato dalla centrale operativa di Areu l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 7.40 sulla banchina della fermata Duomo e la causa dal grave malore della 50enne, di nazionalità straniera, sarebbe riconducibile ad un arreso cardiaco. Sul posto nell’arco di una manciata di minuti sono intervenuti tre diversi equipaggi con altrettante ambulanze, oltre ad un’auto medica del 118.

LEGGI ANCHE =>> Scomparso 5 giorni fa nel Napoletano, Giovanni trovato morto a Milano: cosa gli è successo?

La 50enne trasportata in ospedale in codice rosso

I soccorritori hanno effettivamente trovato la 50enne in arresto cardiaco e hanno avviato subito le procedure per rianimarla riuscendo, non senza difficoltà e con molto sforzo, a far ripartire il suo cuore. Le condizioni della donna sono comunque apparse molto gravi ed una volta stabilizzata è stata trasportata al Policlinico di Milano dove è stata ricoverata urgentemente. I medici hanno definito “molto delicate” le sue condizioni.