Perde il controllo dell’auto mentre rientra dalle ferie: morto un uomo, la moglie è illesa

Non ha riportato ferite la moglie dell’uomo deceduto dopo aver perso il controllo del veicolo forse a causa di un malore. I sanitari non hanno potuto fare niente per salvarlo

Stava rientrando con la moglie dalle vacanze quando, per ragioni ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del veicolo che stava guidando. È morto così un

uomo di 75 anni trovato senza vita ancora a bordo dell’auto sulla strada che collega Trevi, nel Lazio, agli altipiani di Arcinazzo. La vittima viveva in provincia di Latina ed i sanitari del 118 non hanno potuto fare niente per salvarlo, constatandone il decesso sul posto mentre le forze dell’ordine hanno effettuato una serie di accertamenti ed una prima ricostruzione dei fatti. L’incidente sarebbe avvenuto in mattinata dopo che l’uomo avrebbe perso il controllo dell’utilitaria, si ipotizza a causa di un malore dal momento che nessun altro veicolo risulta coinvolto nel sinistro stradale. Oltre ai sanitari sono intervenuti da Fiuggi i vigili del fuoco mentre i carabinieri sono arrivati dalla stazione di Trevi effettuando tutti i rilievi del caso.

La moglie ha chiamato per prima i soccorsi

Come emerso ascoltando anche la testimonianza della donna, che si trovava sul sedile del passeggero e che miracolosamente è rimasta illesa, la coppia stava rientrando dalle vacanze. È stata proprio lei a chiamare i soccorsi per prima nella speranza di poter aiutare il marito a salvarsi. Non è chiaro se il 75enne sia deceduto a causa del malore o dell’incidente e sarà compito dei medici accertarlo. Doveva essere un rientro rilassante e tranquillo dopo un periodo di riposo facendo peraltro un viaggio breve da Frosinone a Latina ma l’epilogo è stato purtroppo davvero terribile. La vittima era molto conosciuta in città: nei prossimi giorni verranno celebrati i suoi funerali.