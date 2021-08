30enne ucciso di fronte alla moglie incinta dopo una lite scoppiata per un incidente

Si è attaccato al veicolo della persona che aveva provocato lo schianto e che stava cercando di fuggire ma l’epilogo è stato drammatico. La vittima ha 30 anni

Un uomo è stato ucciso a seguito di un diverbio degenerato nel sangue, scoppiato in mezzo alla strada con un altro autista ed il tutto davanti alla moglie incinta. Il dramma è avvenuto negli Stati Uniti: secondo quanto riportato dalla polizia di Houston il conducente di una Toyota Tundra e quello di una Honda Civic hanno avuto un incidente nel blocco 6300 di Windswept, nel sud ovest della città. La Tundra sarebbe andata a sbattere contro la Civic il cui conducente, un uomo sui 30 anni, è uscito dalla vettura per affrontare colui che aveva provocato l’incidente. Lo scontro verbale è ben presto degenerato e si è passati alle mani.

Nella fuga l’auto si è ribaltata schiacciandolo

Finchè l’uomo alla guida della Tundra è partito con l’altro conducente attaccato sul lato del veicolo: avrebbe perso il controllo dopo circa 100 metri ribaltandosi e schiacciandolo. La moglie incinta del conducente della Civic, illesa, ha assistito a tutto. Dopo lo schianto la persona alla guida della Tundra è fuggita anche se la polizia ha detto di avere numerosi dettagli sulla sua identità e che stanno lavorando per rintracciarlo. In seguito l’ufficio del procuratore distrettuale stabilirà quali accuse presentare in merito ai diversi reati.