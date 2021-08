Barcellona, uccide in hotel il figlio di due anni per vendicarsi della sua ex

Un 44enne ha ucciso suo figlio di due anni in un hotel di Barcellona. Il motivo? Una vendetta nei confronti della ex. L’uomo è fuggito ed è ora ricercato.

Tragico episodio avvenuto a Barcellona all’interno dell’hotel Concordia. Un uomo di 44 anni, Martín Ezequiel Álvarez Giaccio, avrebbe ucciso suo figlio di due anni. attualmente ricercato come presunto autore di un omicidio. Gli agenti della Guardia Urbana di Barcellona hanno trovato il bimbo all’interno della stanza 704, al settimo piano dell’hotel, privo di sensi e con la faccia violacea. Il 44enne è fuggito ed è ora ricercato come presunto autore del terribile omicidio.

Sul corpo del bimbo l’uomo ha lasciato un terrificante biglietto riservato alla ex moglie: “Ti lascio quel che meriti”.

La radio ‘Cadena Ser’ ha riportato la notizia della chiamata della madre del bambino alla polizia. La donna ha detto che l’uomo, dal quale si stava separando, era fuggito portando il piccolo con sé e dicendole che si sarebbe “pentita”.

Le immagini della videosorveglianza dell’albergo hanno ripreso l’uomo mentre percorreva il corridoio del suo piano d’albergo. Il 44enne si è girato più volte per controllare che non ci fosse nessuno. L’uomo è stato anche ripreso mentre saltava oltre il recinto della piscina.

Álvarez ha commesso il crimine per vendicarsi, quindi, della madre del bambino, da cui si starebbe separando. La ministra delle Pari Opportunità spagnola, Irene Montero, ha rilasciato su Twitter queste dichiarazioni: “La violenza vicaria è uno dei tipi più crudeli di violenza di genere, per far soffrire il più possibile una madre. È anche violenza diretta contro l’infanzia.