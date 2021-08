Donna incinta folgorata mentre fa la doccia: il piccolo fatto nascere d’urgenza con il cesareo

Non è in pericolo di vita il neonato venuto al mondo con parto cesareo dopo che la mamma è rimasta folgorata mentre faceva la doccia in casa. Il marito ha chiamato i soccorsi

Stava facendo la doccia nel bagno di casa sua quando è avvenuto un dramma che le è quasi costato la vita. È ricoverata con prognosi riservata una donna incinta rimasta folgorata sotto la doccia: il dramma è avvenuto a Mesagne, comune pugliese nel Brindisino e poteva aver conseguenze tragiche sia per la 42enne che per il bimbo che portava in grembo. Il primo a dare l’allarme dopo aver capito cosa era successo è stato il marito il quale ha allertato i soccorsi giunti sul posto in una manciata di minuti. Dopo averla stabilizzata hanno trasportato la donna d’urgenza in ospedale: qui i medici hanno deciso, date le sue condizioni, di farla partorire subito con parto cesareo per cercare di salvare il bimbo, venuto fortunatamente al mondo senza problemi.

Si indaga sulle cause dell’incidente

Il neonato è stato ricoverato all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi e non sarebbe in pericolo di vita mentre resta riservata la prognosi per la donna, che si trova nel medesimo nosocomio ricoverata nel reparto di rianimazione. Non è al momento chiaro cosa abbia provocato la scarica elettrica e per tale ragione sono state avviate le indagini: verrà ascoltato anche il marito che si trovava in casa al momento dell’incidente.