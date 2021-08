Va a dormire e non si risveglia più: Fabrizio Beraldo stroncato nel sonno da un aneurisma

La moglie lo ha trovato rantolante nel letto e ha chiamato i soccorsi: ma il malore che ha colpito l’imprenditore nel cuore della notte era troppo grave. In ospedale dichiarata la morte cerebrale

Quando è andato a dormire stava benissimo ma la mattina dopo non si è più risvegliato. La vittima è un noto imprenditore di Istrana, titolare dell’azienda Ser.Ca montaggi Sas, deceduto per un improvviso malore sopraggiunto mentre si trovava nel suo letto, nel cuore della notte. Fabrizio Beraldo, così si chiamava, aveva solo 46 anni ed è stata la moglie a trovarlo per prima, ancora in vita ma in condizioni gravissime, intorno alle 9.30 quando si è recata da lui per svegliarlo. La donna infatti si era alzata alle 6.30 lasciando però Fabrizio dormire ancora un pò: quando ha cercato di svegliarlo lo ha trovato rantolante e ha subito chiamato un’ambulanza.

LEGGI ANCHE =>> Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo della luce: morto il musicista Alessandro Danelli

Lascia moglie, tre figli e due fratelli

I soccorritori sono arrivati in una manciata di minuti ma purtroppo si sono subito resi conto che la situazione era disperata. Il 46enne sarebbe stato colpito da un aneurisma rimanendo troppo a lungo senza ossigeno e perdendo così la vita. La morte cerebrale è sopraggiunta poco dopo il ricovero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dichiarata dai mesi quando hanno capito che non sarebbe sopravvissuto. Amante del lavoro, Fabrizio adorava la sua famiglia, dalla moglie Marzia ai figli Filippo, Giulio e Mattia, figlio della seconda moglie. Aveva anche due fratelli, Claudio e Isabella, e tanti parenti. I funerali si sono svolti nella giornata del 27 agosto, tra lacrime e disperazione per una scomparsa avvenuta troppo presto.