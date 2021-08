Disastroso schianto tra navi sul fiume, i passeggeri finiscono in acqua: almeno 21 morti e 50 dispersi

Un’imbarcazione adibita al trasporto merci si è scontrata contro una nave passeggeri con oltre 100 persone a bordo. Si teme che il bilancio finale sarà pesantissimo

È un bilancio assolutamente drammatico e inesorabilmente destinato ad aggravarsi quello conseguente all’affondamento di una nave adibita al trasporto di passeggeri. L’incidente è avvenuto nel distretto di Brahmanbaria, nella zona orientale del Bangladesh ed ha avuto conseguenze terribili: a bordo vi erano più di un centinaio di persone, molte delle quali sono finite in acqua o sono state trascinate a fondo, dopo lo scontro tra l’imbarcazione ed una nave mercantile il cui capitano è stato in seguito arrestato dalla polizia locale. Almeno 21 passeggeri sono certamente deceduti ma al momento si contano ancora più di 50 persone disperse e le speranze di trovare alcune di loro ancora in vita sta scemando ora dopo ora.

LEGGI ANCHE =>> Dramma al largo della Tunisia, affonda barcone: 34 cadaveri recuperati in mare; VIDEO

Il Bangladesh è l’ottavo paese più popoloso al mondo

Le ricerche proseguono ininterrottamente ma le autorità temono che il bilancio finale di questo incidente sarà davvero terribile. Nel paese, l’ottavo più popolato al mondo, scorrono oltre 230 fiumi e non di rado si verificano incidenti di questo tipo. Come riferito al Daily Star da un testimone sarebbero state ben due le imbarcazioni che trasportavano merci ad andare a schiantarsi con la nave passeggeri, la quale ha iniziato ad imbarcare acqua per poi affondare in pochi minuti non lasciando alle persone a bordo il tempo per mettersi in salvo. L’incidente ha riportato alla mente quanto accaduto nel 2015 quando 78 persone morirono in seguito allo scontro tra un traghetto ed una nave per il trasporto merci.