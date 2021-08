Sparatoria durante una partita di football al liceo, è il caos: morta una bimba di 7 anni

La polizia sta indagando in merito alla sparatoria avvenuta all’Academy Park High School di Sharon Hill che ha provocato una fuga collettiva di giocatori e pubblico e la morte di una minorenne

Una bambina di nemmeno 7 anni è deceduta in una sparatoria iniziata durante una partita di footbal disputata in un liceo. È accaduto in una struttura della contea di Delaware in Pennsylvania, dove sono stati uditi molteplici spari esplosi probabilmente da un’auto transitata vicino al campo che hanno spinto giocatori, allenatori e pubblico a correre ai ripari. I proiettili hanno iniziato a volare intorno alle 21 in quella che la polizia ha descritto come una sparatoria cominciata vicino al cancello principale del campo di calcio dell’Academy Park High School su Calcon Hook road, a Sharon Hill durante il match tra l’Academy Park e le scuole superiori di Pennsbury. La bambina è stata colpita in pieno da un proiettile insieme ad un’atra persona ed è caduta a terra gravemente ferita.

LEGGI ANCHE =>> Terrore nella zona turistica di Miami: sparatoria in strada, ci sono diversi feriti

Arrestate tre persone per la sparatoria

Purtroppo nulla è stato possibile fare per tenerla in vita e poco dopo la piccola è morta lasciando sgomenti i familiari ma anche le tante persone che si trovavano sul campo per assistere alla partita. La polizia non ha reso note l’identità della vittima e della persona rimasta ferita ma ha riferito che tre persone sono state arrestate anche se al momento non è chiaro se si tratti o meno di sospetti.