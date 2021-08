Uomini e Donne, clamoroso Tina Cipollari: durante le registrazioni arriva un annuncio a sorpresa

A “Uomini e Donne”, Tina Cipollari annuncia la fine della relazione con Vincenzo Ferrara. Nozze saltate a causa di un tradimento?

Il prossimo 13 settembre torna, su Canale 5, il consueto appuntamento con “Uomini e Donne”. In attesa di vedere le gesta di tronisti ed over nello storico dating show condotto da Maria De Filippi, le registrazioni del programma sono già iniziate e attraverso le talpe del noto blog “Isa e Chia”, uno scoop inedito su Tina Cipollari, opinionista della trasmissione, è già trapelato. La simpatica vamp, famosa per i suoi commenti al vetriolo e per i suoi battibecchi con Gemma Galgani, protagonista del trono over, è tornata single. La relazione con Vincenzo Ferrara, durata diversi anni, in seguito alla fine del matrimonio di Tina con l’hair stylist Kikò Nalli, è giunta al capolinea.

A tal proposito, sul blog di “Isa e Chia” si legge:

“Ho saputo da mia cugina, che era nel pubblico della puntata del 25 agosto di Uomini e Donne che Tina ha dichiarato di essere single! Io la amo tantissimo e mi dispiace che stia soffrendo per amore. A quanto pare lui ha un’altra donna, ma come si fa a lasciare Tina”.

Il nuovo status sentimentale di Tina è stato inoltre confermato da Amedeo Venza, influencer ed esperto di gossip che attraverso una apposita story pubblicata su Instagram ha scritto: “Salta il matrimonio di Tina Cipollari! L’opinionista più tosta della tv torna single”.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: storia giunta al capolinea per un tradimento?

Secondo alcuni rumors non confermati, la relazione di Tina e Roberto, che sarebbe dovuta culminare nel matrimonio questa estate, sarebbe terminata a causa di un tradimento. Roberto, infatti, starebbe con un’altra donna. Per ora, sui social della Cipollari tutto tace. Attendiamo un commento da parte sua sulle sue ultime vicissitudini amorose.

Maria Rita Gagliardi