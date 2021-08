Malore fatale mentre fa jogging: l’ex calciatore Rosario Schiattarella è morto

Stava praticando jogging quando all’improvviso si è accasciato a terra a causa di un malore. È morto così a 55 anni l’ex calciatore Rosario Schiattarella

Sono ore di grande dolore per il mondo del calcio e dello sport in generale, in seguito alla morte di Rosario Schiattarella. L’ex calciatore è deceduto mentre correva per tenersi in allenamento: avrebbe accusato un malore improvviso giunto all’altezza di via San Rocco a Marano di Napoli, accasciandosi a terra e non rialzandosi più. Chi lo ha visto collassare in strada, mentre stava per superare il ristorante La Bianchina, ha allertato subito i soccorsi; ma nonostante la tempestiva segnalazione dei passanti al 118 i medici e sanitari intervenuti su due ambulanze non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Schiattarella sarebbe stato colpito da un infarto e tutte le manovra di rianimazione messe in atto sul posto non hanno purtroppo dato esiti positivi.

Il 55enne era molto conosciuto e benvoluto

Tanto da doverne infine dichiarare il decesso. Persona molto nota e conosciuta nell’hinterland nord di Napoli, Rosario era stato un calciatore delle locali squadre del Marano calcio e del San Rocco ma anche dopo la conclusione della sua carriera calcistica non aveva mai smesso di praticare sport. Tutti i necessari rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia municipale di Marano. Grande il dolore dei familiari, accorsi sul luogo dell’incidente dopo essere stati allertati di quanto accaduto al 55enne.