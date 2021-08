Movida folle, si arrampica sull’ingresso dell’università e cade: spaventoso volo nel vuoto di 3 metri

Un ragazzo è stato portato in ospedale dopo aver tentato di arrampicarsi sul portale dell’università Orientale di Napoli nel bel mezzo della movida, perdendo l’equilibrio e precipitando a terra

Una mossa imprudente, azzardata e non legale è costata cara ad un giovane, precipitato nel vuoto impattando a terra dopo uno spaventoso volo di oltre tre metri. È accaduto nelle ore della movida del sabato sera a Napoli, di fronte a centinaia di giovani che dalle risate per il gesto del ragazzo, sono passati allo spavento e alle urla preoccupate dopo averlo visto cadere. L’episodio è avvenuto in largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, adiacente al muro dell’università orientale: il ragazzo, con intorno altri giovani che lo acclamavano, ha cercato di arrampicarsi sui mattoni dell’ingresso principale di Palazzo Giusso, sede dell’Orientale ma, mentre cercava di scendere è scivolato dopo aver messo male un piede, perdendo così l’equilibrio è precipitando a terra.

Le sue condizioni non sono note

Sui social sono stati diffusi alcuni filmati che mostrano l’istante della drammatica caduta. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi che hanno dovuto farsi letteralmente largo tra una folla inumana, in barba alle regole anti Covid, per raggiungere il ragazzo e soccorrerlo. Al momento non è chiaro quanti anni abbia e quali siano le sue condizioni dopo il terribile volo nel vuoto, conseguenza di un’impresa compiuta probabilmente per impressionare gli amici e finita davvero molto male.