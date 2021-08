Morta Mercedes Morr, la star di Instagram aveva da poco compiuto 33 anni

La star Instagram Mercedes Morr è morta improvvisamente a 33 anni: ancora sconosciuta la causa del decesso della modella.

Già da qualche ora circolava la voce dell’improvvisa morte di Mercedes Morr, modella e influencer che aveva un enorme seguito su Instagram. La notizia del decesso della giovane ha lasciato tutti sgomenti e con il passare delle ore i post dei fan preoccupati hanno riempito la pagina finché non è giunta la conferma da parte di uno dei suoi follower più famosi, il rapper Tory Lanez.

L’artista, evidentemente già informato dai familiari della conferma, ha voluto scrivere un tributo per la modella nel quale si legge: “Riposa in pace Regina“. Poco dopo il post di Tory, un altro amico ha voluto dare un estremo saluto alla influencer: “Mercedes, mi spiace. Tu non meritavi questo. Avevi ancora un’intera vita davanti”. Via via sempre più messaggi si sono succeduti sulla pagina della modella, di cui ancora non si conoscono le cause della morte.

Morte Mercedes Morr, la famiglia chiede il rispetto della privacy

Nel mezzo dei tanti messaggi condivisi sulla pagina Instagram di Mercedes, ad un certo punto è apparso quello di qualche membro della sua famiglia. Questo ringrazia tutti per le belle parole: “Grazie a tutti per le vostre preghiere e per l’interesse dimostrato nei confronti di Mercedes”, quindi chiede a tutti di avere pazienza e di lasciare alla famiglia il tempo di elaborare il lutto: “I suoi genitori vi chiedono di mostrare rispetto”.

Di certo il parente fa riferimento a tutti quei messaggi in cui i follower si domandano cosa sia successo e come sia stato possibile che una ragazza così giovane sia morta. Poco dopo infatti aggiunge: “Sappiamo bene che tutti siete preoccupati. Vi aggiorneremo non appena tutte le informazioni saranno confermate. Grazie”.