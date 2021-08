Pescatore trova il cadavere di una donna incinta in un lago, è mistero: si indaga per omicidio

Una donna incinta è stata estratta dal lago Michigan ed un’autopsia è stata disposta per far luce sulle cause del decesso. Si indaga per omicidio

Dagli Stati Uniti arriva una vicenda di cronaca nera a dir poco agghiacciante. Il corpo di una donna di soli 19 anni è stato individuato ed estratto dalle acque del lago Michigan ed è stata disposta un’autopsia, allo scopo di chiarire le cause del decesso, che ha fornito elementi preoccupanti. A trovare il corpo di Yarianna Wheeler, residente a Chicago, è stato un pescatore: il ritrovamento è avvenuto il 15 agosto. Dalle prime analisi effettuate dal medico legale il cadavere avrebbe galleggiato in acqua per un lungo periodo di tempo compreso tra 7 e 12 giorni, prima di essere trovato e per poterlo identificare ci sono volute diverse ore, come confermato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Lake.

LEGGI ANCHE =>> Giuseppe Sarzana, scomparso un mese fa: trovato il suo cadavere in un’auto parcheggiata in una pineta

Potrebbe essere stata pugnalata diverse volte

Wheeler, che era incinta di sei mesi, era originaria di Bellwood, nell’Indiana. Ma ciò che è emerso dall’esame autoptico rende il ritrovamento un vero mistero: sul corpo della vittima erano presenti diverse ferite i gravi, probabilmente riconducibili all’utilizzo di un coltello. La causa ufficiale della morte resta in sospeso ma il suo decesso è indagato come omicidio: si ipotizza che sia stata pugnalata più volte da un’altra persona anche se non è chiaro se sia deceduta per questo o per annegamento e occorreranno ulteriori esami per accertarlo.