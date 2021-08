Royal Family, la cuginetta del Principe George che nessuno conosce: chi è Mia Grace

Non tutti i membri della Royal Family sono noti al grande pubblico: Mia Grace Tindall, cuginetta di George non è mai apparsa in pubblico.

Ci sono membri della famiglia reale britannica che sono al centro dell’attenzione mediatica per tutta la vita ed altri che invece rimangono nell’oscurità a lungo o addirittura per sempre. Chiaramente le luci dei riflettori sono rivolte principalmente ai membri che fanno parte della linea di successione diretta, dunque il Principe Carlo, i figli William ed Harry e i loro figli.

Già tra William ed Harry c’è una differenza sostanziale di esposizione mediatica. Il grande, erede diretto al trono d’Inghilterra, ha l’obbligo di essere sempre al centro della vita di Buckingham Palace e dunque, come è stato per lui da piccolo, anche i suoi figli fanno parte delle cerimonie ufficiali e delle occasioni importanti per la corona. Ne consegue che anche George, Louis e Charlotte siano ben conosciuti dal pubblico, anche perché i genitori ne mostrano le foto in occasione dei compleanni e degli eventi importanti.

Diversa la gestione mediatica di Harry e Meghan. Sin dal primo giorno il duca del Sussex ha mostrato con il contagocce il piccolo Archie, preferendo per lui una vita distante dai media e dai riflettori. Questa scelta si è estremizzata nel momento in cui i Sussex hanno rotto con la corona, decidendo di abbandonare quelli che erano gli incarichi legati al titolo.

Royal Family: chi è Mia Grace, la cuginetta di George che non è mai salita sulla balconata

Destino simile a quello di Archie e Lilibet, è quello dei figli di Zara e Mike Tindall. L’ex rugbista e la figlia della Principessa Anne hanno deciso con il tempo di allontanarsi dagli eventi pubblici della corona e la loro bambina, Mia Grace, non è mai apparsa dalla storica balconata di Buckingham Palace. La piccola è nata il 17 gennaio 2014 ed ha 7 anni. Oltre ad essere la nipote della Principessa Anne è anche la pronipote della Regina Elisabetta.

Attualmente la piccola Mia è 21a nella linea di successione al trono, subito dietro la madre e davanti ai fratelli Lena e Lucas Philip (nato quest’anno poco prima di Lilibet). A differenza degli altri cugini, la primogenita di Zara e Mike non ha ancora fatto la sua prima apparizione dalla balconata e conduce una vita molto riservata per scelta dei genitori. Con lei i genitori hanno deciso di spezzare una tradizione, mettendole un nome che non fa parte della tradizione britannica.