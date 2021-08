Vuoi comprare una casa a 1 euro? È boom di richieste dopo l’iniziativa del comune italiano

Anche a Maenza il sindaco ha deciso di mettere in vendita a 1 euro diverse case del centro storico allo scopo di rilanciare il tessuto sociale ed economico cittadino

Potrebbero far gola a molti, sia per il loro incredibile prezzo che per l’ubicazione. Si tratta di abitazioni vendute a 1 solo euro in Italia, come annunciato dallo stesso primo cittadino del comune nel quale si trovano. Non è la prima volta che delle case vengono proposte ad una cifra così bassa, un’iniziativa nata e sviluppata in ormai numerosi paesi italiani principalmente allo scopo di spronare le persone a ripopolarli e farli tornare a vivere come un tempo, ma anche per la loro valorizzazione turistica. Ed in diverse occasioni l’idea ha funzionato, richiamando compratori non solo da varie regioni del Belpaese ma anche e soprattutto dall’estero, desiderosi di prendere parte a percorsi di ristrutturazione di abitazioni praticamente regalate. L’ultima di questa serie di iniziative è arrivata dalla cittadina di Maenza, sui Colli a sud di Roma dove il sindaco ha annunciato il lancio di “un patto per la rinascita” sia dal punto di vista sociale che economico e civile.

Come acquistare le case a 1 euro

Mettendo in vendita alcune delle case presenti nel centro storico ad 1 euro, cercando così di spronare eventuali acquirenti a dare il contributo nel rilancio del territorio e rimettendo in moto con esso investimenti ed il tessuto economico cittadino. Ma come fare per accaparrarsi una di queste abitazioni? Bisogna contattare il comune di Maenza per richiedere ulteriori informazioni ed organizzare una visita in loco. Nel frattempo il sindaco Claudio Sperduti ha pubblicizzato l’iniziativa realizzando dei video davanti alle abitazioni in vendita. Per tutti gli altri dettagli è sufficiente entrare nel sito del comune dove sono stati inseriti la documentazione delle case e alcune immagini. Per il comune tali immobili, al momento non abitabili, costituiscono un problema economico dal momento che su di essi vanno pagate le tasse, mentre venderli ad un euro rappresenta un’opportunità non solo per sgravarsi di un peso fiscale ma anche per contribuire a ripopolare lo splendido borgo.