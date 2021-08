Agente interviene sul luogo di un incidente: si tratta del figlio morto in moto

Un poliziotto ha fatto la scoperta più terribile della sua vita quando si è recato sul luogo di un incidente avvenuto a Fossalto di Portogruaro. Qui ha infatti trovato il figlio 33enne, vigile della locale, deceduto

Un vigile urbano aveva completato il suo turno al comando della polizia locale e stava tornando a casa sua in modo. Secondo quanto emerso avrebbe sbandato all’improvviso finendo fuori strada e terminando la sua corsa in un fossato. Un incidente, quello avvenuto nella serata di sabato a Fossalto di Portogruaro, che ha avuto conseguenze drammatiche: l’agente 33enne è infatti deceduto su una strada secondaria che stava percorrendo per tornare a casa. Il primo a dare l’allarme è stata la madre; alle 2 di notte, non vedendolo riientrare ha allertato il padre, agente della polizia provinciale e insieme hanno contattato i carabinieri del comando di Portogruaro per dare il via alle ricerche.

L’agente lascia la moglie e un figlio piccolo

Il padre del 33enne ha preso parte alle ricerche percorrendo le strade che collegano i comuni di San Michele al Tagliamento e Portogruaro e dopo circa 4 ore sono riusciti a rintracciare la moto del 33enne a bordo strada. A pochi metri di distanza c’era il corpo dell’uomo, purtroppo senza vita. Il padre è stato dunque uno dei primi a trovare il suo stesso figlio. La strada dell’incidente è caratterizzata da alcune curve abbastanza impegnative e stando alla ricostruzione dei fatti non vi sarebbero altri mezzi coinvolti nel sinistro stradale. Oltre ai genitori, anche la moglie del 33enne piange la sua scomparsa: insieme avevano un figlio piccolo.