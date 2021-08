Attaccato da un alligatore durante l’uragano Ida: gli ha staccato un braccio e lo ha portato via

I soccorritori stanno cercando senza sosta un uomo scomparso dopo essere stato attaccato da un alligatore durante il passaggio dell’uragano Ida. La moglie ha assistito alla drammatica scena

Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto ad un uomo nel bel mezzo dell’uragano Ida, che ha distrutto centinaia di case, ucciso almeno due persone e lasciato milioni di residenti senza elettricità. Inondando d’acqua molte comunità e nascondendo sotto di esse, un altro pericolo. Come rivelato dai funzionati della Louisiana, un uomo è stato infatti attaccato da un alligatore trasportato dall’acqua vicino alle case e la moglie dell’uomo ha assitito alla terribile scena. L’episodio è avvenuto vicino alla città di Sidell che si trova proprio di fronte al lago Pontchartrain e ha avuto conseguenze serie: il coccodrillo è riuscito con le sue fauci a staccare un braccio dell’uomo mentre la moglie correva a chiedere aiuto. Quando è tornata dell’uomo non c’erano più tracce, probabilmente portato via dall’alligatore.

LEGGI ANCHE =>> Enorme alligatore blocca il traffico su un ponte autostradale: cinque persone per portarlo via

La drammatica dinamica dei fatti

L’ufficio dello sceriffo di St.Tammany ha riferito che la moglie dell’uomo ha sentito trambusto fuori casa e quando è uscita ha visto l’alligatore attaccare il marito di 71 anni. Lo ha aiutato a salire alcuni gradini per uscire dalle acque alluvionali ma dopo essere andata a prendere strumenti medici e a chiedere aiuto del marito non c’era più traccia. Si tratta, ha spiegato la presidente della parrocchia di Jefferson Cynthia Lee Sheng, di un’area che ha molte paludi all’interno delle quali vivono numerosi alligatori e l’alluvione crea condizioni molto pericolose. I soccorritori hanno infatti dovuto aspettare la luce del giorno per iniziare a ispezionare l’area e salvare chi avesse bisogno d’aiuto. Dell’uomo scomparso al momento nessuna traccia e si teme sia deceduto.