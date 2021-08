Camion rimorchio che trasporta una pala eolica travolto da treno merci: è un disastro, il video

Un filmato divenuto virale mostra un tremendo incidente avvenuto in Texas dove un camion rimorchio che trasportava parte di una turbina eolica è stato letteralmente sventrato da un convoglio

Una enorme porzione di pala eolica letteralmente sventrata da un treno in corsa. L’assurdo incidente si è verificato in Texas ed è stato ripreso da un camionista in un video divenuto virale nell’arco di poche ore: un treno merci in arrivo non ha potuto evitare il semi rimorchio che stava trasportando un pezzo di una turbina eolica e che si accingeva ad attraversare i binari di un passaggio a livello, nella giornata di domenica. Come è possibile osservare nel filmato, registrato poco dopo le 14.30 nel centro di Luling, cittadina ubicata ad una cinquantina di miglia a sud di Austin.

Il veicolo a 18 ruote si trovava proprio sui binari quando le barriere del passaggio a livello hanno iniziato a scendere. L’autista del tir ha accelerato cercando di fare in modo di spostarsi in tempo ma il rimorchio, il pezzo di pala eolica, era troppo lungo e il treno merci non ha potuto evitarlo, trascinandolo via con se e sollevando e ribaltando, di conseguenza, anche la cabina del camion. La polizia ha detto che nessuno è rimasto ferito nell’incidente ma i danni riportati sono enormi e le operazioni per la completa rimozione dei detriti e di ciò che rimane di camion e turbina richiederanno molte ore.

Barriere non abbassate quando ha attraversato i binari

Secondo quanto accertato non vi erano luci lampeggianti o sbarre abbassate quando hanno iniziato ad attraversare i binari e non avevano dunque modo di sapere che sarebbe sopraggiunto un treno. Quando sono stati avvisati del treno in arrivo l’autista, che era sceso per assicurarsi che il mezzo riuscisse a passare, è saltato sul veicolo di spostarlo ma non ha fatto in tempo. La polizia di Luling e la polizia ferroviaria della Union Pacific stanno indagando sull’incidente.