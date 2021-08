Donna salva il figlio di 5 anni dall’attacco di un puma: si è difesa a mani nude

Una mamma di Calabasas è riuscita a salvare suo figlio dall’attacco di un ‘leone di montagna’ con le sue sole mani

Se l’è vista davvero brutta ma l’amore per il figlio ha avuto il sopravvento, una donna e madre di Calabasas, in California, che a mani nude è riuscita a difendersi dallo spaventoso attacco di un puma. L’animale di circa 30 chili stava cercando di aggredire il bammbino di 5 anni e senza l’intervento della donna lo avrebbe certamente ucciso, secondo quanto riferito dal Dipartimento della pesca e della fauna selvatica della California.

L’animale è stato abbattuto in seguito all’attacco

L’animale ha attaccato il bambino mentre si trovava nel cortile di casa, provocandogli ferite alla testa, al collo e al torace. Infatti è riuscito a trascinarlo per circa 45 metri nel prato di fronte all’abitazione, ha confermato il capitano Patrick Foy, un portavoce del dipartimento. Soccorso, è stato portato in ospedale dove si trova ricoverato in condizioni stabili. Tutto grazie alla madre che sentendo trambusto fuori casa è uscita iniziando a prendere a pugni e colpire il leone di montagna a mani nude portandolo viia da suo figlio. “Una vera eroina perchè ha assolutamente salvato la vita di suo figlio”. Il leone di montagna è stato successivamente ucciso da un ufficiale della fauna selvatica.