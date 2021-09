Cocaina al posto del sale nella pizza: arrestato il titolare di una pizzeria a Monza

Il titolare di una pizzeria di Monza è stato arrestato dopo che la polizia ha trovato una dose di cocaina nella pizza d’asporto del cliente.

Aveva organizzato quella che riteneva la copertura perfetta. Un cittadino egiziano residente a Monza aveva aperto una pizzeria d’asporto a Giussano (Brianza) e per arrotondare aveva contemporaneamente avviato un business parallelo. In quelle che nel menù venivano chiamate “pizze speciali”, il sale veniva sostituito dalla cocaina.

I clienti, evidentemente consci di cosa quello speciale significasse, ordinavano la pizza d’asporto ed in questo modo portavano a casa la pietanza insieme alla bustina di droga. Il traffico illegale è stato scoperto dopo un controllo dei Carabinieri. Gli uomini dell’Arma hanno fermato uno dei clienti e quando hanno aperto lo scatolo della pizza hanno trovato al suo interno la polverina bianca.

Cocaina al posto del sale nella pizza: arrestato il titolare della pizzeria

Una volta scoperta la droga all’interno della pizza, i Carabinieri hanno fermato l’attività e posto sotto sequestro il locale per una perquisizione. Durante il controllo, i militari hanno trovato 34 bustine di cocaina, nascoste all’interno di contenitori che dovevano servire in teoria per il sale. All’interno di un altro barattolo è poi stata trovata una busta al cui interno c’erano 21 grammi di cocaina che successivamente sarebbero stati suddivisi in dosi.

Il pizzaiolo titolare dell’esercizio, un 38enne egiziano con precedenti per consumo di droga, è stato arrestato con l’accusa di spaccio. Secondo le informazioni condivise, con la cocaina nascosta nel locale il pizzaiolo avrebbe potuto guadagnare circa 30mila euro.