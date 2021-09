Compra una torta da pochi centesimi 4 settimane prima del compleanno della figlia: insultata dai troll

Una madre è stata presa di mira dai troll per aver acquistato una torta scontata in un supermercato in occasione del compleanno della figlia

Le hanno affibbiato epiteti di ogni tipo definendola una persona tirchia, per aver acquistato una torta per la figlia spendendo pochissimo. La donna aveva trovato una elegante torta a goccia acquistata a pochi pence, all’incirca un euro, al supermercato Coles nel Nuovo Galles del Sud in Australia. Un vero affare considerato che normalmente viene venduta al dettaglio al prezzo di 13 sterline, circa 25 dollari. Quindi ha deciso, avendola comprata con largo anticipo, di mostrarla sui social condividendo una foto del suo ‘affare’ e dicendo che il dessert era perfetto per il compleanno della figlia. “Incrociamo le dita, tra tre settimane potremo festeggiare insieme. Fino ad allora la torta resterà nel congelatore”, ha scritto in un gruppo Facebook chiamato Retail Reductions Australia.

Decine di critiche e commenti negativi

Tuttavia alcuni utenti non hanno reagito bene alla decisione della madre di spendere pochissimo per poi congelare la torta e altri hanno invece sottolineato che

probabilmente era già stata congelata in precedenza e farlo di nuovo non sarebbe stato salutare. “Non dovresti ricongelare le cose già scongelate ma si, un ottimo affare se spendere 25 dollari per la torta di compleanno di tuo figlio è troppo” ha scritto un utente con tono ironico. “Oh si, un vero affare, se 25 dollari sono troppi per una torta che non è stata congelata due volte e ha quattro settimane.” “Davvero non vedi niente di sbagliato in quello che hai fatto? Fondamentalmente è vergognoso che tu non abbia speso i 25 dollari per una torta di compleanno per tua figlia”. E c’è chi l’ha esortata a controllare che la torta fosse effettivamente ancora commestibile dopo tutto quel tempo: “Durante lo scongelamento e il ricongelamento si perde l’umidità e la qualità diminuisce”.