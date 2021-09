Orrore nel parco: uomo con la maschera da scheletro cerca di rapire un bimbo di 9 anni

Stava giocando nel parco quando un furgone bianco gli si è fermato accanto e una persona gli ha offerto dei dolcetti se fosse salito a bordo. Caccia all’uomo per tentato rapimento

La polizia del Wiltshire sta dando la caccia ad un uomo che ha tentato di mettere a segno un rapimento ai danni di un bambino di soli 9 anni. Il tutto è avvenuto in pieno giorno con una dinamica che pare molto chiara: il sospettato si sarebbe fermato nelle vicinanze del parco con un furgone color bianco e avrebbe offerto al bimbo dei dolcetti per convincerlo a salire a bordo, il tutto indossando una maschera da scheletro. Le autorità hanno anche rivolto un appello ai genitori delle zona di Penhill a Swindon, affinchè vigilino sui loro figli fuori casa dopo il terrificante incidente avvenuto nelle scorse ore. Fortunatamente quando l’uomo si è avvicinato al bambino il piccolo, in preda alla paura ha iniziato a correre verso casa ma il sospettato lo ha avvicinato di nuovo. È stato descritto dalla polizia come un bianco con una corporatura robusta e uno spiccato accento scozzese; indossava un passamontagna con il volto di uno scheletro e dei fori per occhi e naso. Il bambino ha inoltre notato che aveva i peli della barba visibili di colore marrone. Infine il furgone è stato descritto come lungo e bianco senza finestrini sul retro.

La polizia: “Chiediamo ai genitori di essere vigili”

Il tutto è accaduto tra mezzogiorno e l’una mentre il bambino stava giocando nel parco vicino ad Alton Close a Penhill. È stato lanciato un appello ai testimoni, e a chiunque abbia informazioni sul furgone è stato chiesto di mettersi in contatto con la polizia. “Chiediamo ai genitori di essere vigili a seguito della segnalazione del tentato rapimento di un bambino di nove anni a Swindon. Puoi contattarci online o chiamare il 101 citando il riferimento 54210084425″.