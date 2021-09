Tragedia alla Six Days di Enduro: pilota olandese accusa un malore e muore

La 95esima edizione della Six Days di Enduro è stata segnata da una terribile tragedia.

Il pilota olandese Arnold Staal, 50 anni, pilota della KTM, è deceduto nel secondo giorno dell’evento di motociclismo (noto anche come “Olimpiade della moto”) che si svolge ogni anno e che che assegna il titolo di Campione del Mondo Enduro a squadre nazionali.

LEGGI ANCHE => Padre e figlia muoiono in incidente in moto: famigliari scoprono i corpi senza vita tramite geolocalizzazione

In un primo momento Arnold Staal è stato dato per disperso, ed è per questo che sono immediatamente scattati i meccanismi da protocollo per sincerarsi delle condizioni del pilota. E’ stata la Federazione olandese a segnalare alla direzione di gara che il 50enne non era mai giunto al check point di Bagnaria, in modo tale da far partire l’allarme.

Le ricerche hanno portato al ritrovamento del corpo senza vita di Arnold Staal, rinvenuto dopo le 21 in posizione accasciata, a fianco alla sua moto.

Arnold Staal sarebbe morto in seguito ad un malore

Raggiungere il cadavere del pilota olandese si è rivelata un’impresa molto ardua, dato che lo sfortunato centauro si trovava in una zona particolarmente impervia, accessibile solo a piedi o in moto.

LEGGI ANCHE => Agente interviene sul luogo di un incidente: si tratta del figlio morto in moto

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che Arnold Staal abbia accusato un malore mentre si trovava in sella alla sua KTM per il trasferimento tra l’Enduro Test di Casanova Staffora e il Cross Test di Bagnaria (la terza e la quarta prova speciale della giornata).

La 95esima edizione della Six Days è ripresa regolarmente oggi nel ricordo del pilota olandese, scomparso a 50 anni.