I cadaveri di due gemellini trovati morti in un’auto davanti ad un asilo nido

Si indaga sulle cause del decesso di due fratellini, trovati in un veicolo parcheggiato vicino ad un asilo nido. Non è chiaro cosa possa essergli successo

Due gemelli sono stati trovati morti all’interno di un’auto vicino ad un asilo nido. La drammatica scoperta è avvenuta negli Stati Uniti: gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di alcuni passanti che avevano notato la presenza di due bimbi che non rispondevano alle chiamate e che si trovavano chiusi dentro ad un veicolo. Al momento non è chiaro se l’adilo nido sia collegato o meno al tragico incidente: la scoperta dei corpi è avvenuta intorno alle 17 presso la Sunshine House in South Carolina. Quando una volante è arrivata gli agenti hanno trovato due gemellini dentro l’auto, dichiarati morti sul posto dai paramedici di emergenza.

Urla e pianti tra la folla dopo la scoperta dei cadaveri

I testimoni presenti hanno raccontato di aver udito urla e pianti dopo la scoperta della tragedia ed in seguito l’ufficio del coroner ha confermato che i bimbi non solo erano fratelli, bensì gemelli. Al momento non vi sono informazioni circa la loro età ed il dipartimento dello sceriffo della contea di Richland sta indagando sulle circostanze della loro morte. Le immagini realizzate dai reporter locali mostrano molti veicoli di emergenza fuori dall’asilo nido e una folla di curiosi dietro il cordone di sicurezza predisposto dalla polizia. Sunshine House è un’accademia di apprendimento precoce ed un asilo nido che si prende cura di bammbini di età compresa tra 6 settimane e 12 anni.