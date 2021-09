Stupra e picchia una tata 24enne senza motivo: condannato a 12 anni di prigione

Un uomo che ha violentato e picchiato una tata polacca in un “attacco casuale, umiliante e degradante” è stato condannato a dodici anni e mezzo di carcere

Dovrà scontare oltre 12 anni e mezzo della sua vita in prigione per un attacco i cui dettagli fanno inorridire, avvenuto ai danni di una tata polacca di 24 anni che si trovava per stare per fare una semplice passeggiata. I fatti risalgono al 2016 quando, in quello che è stato definito un attacco casuale, umiliante e degradante, il 32ennne Travis Alexander Manwarring l’ha aggredita fisicamente e sessualmente, picchiandola e stuprandola. Il tutto è accaduto a Petrie, a nord di Brisbane: all’epoca la 24enne lavorava come ragazza alla pari per una famiglia che viveva nelle vicinanze e ha riportato gravi ferite al viso, tra cui un naso rotto, e ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Le dure parole del giudice contro l’uomo condannato

Tre mesi dopo l’attacco la polizia ha scoperto che la 24enne era deceduta in un incidente d’auto dopo il suo ritorno a casa in Polonia. Ma il processo nei confronti dello stupratore non si è fermato e la corte ha detto che Travis ha commesso “atti deplorevoli di violenza personale”. L’uomo si è dichiarato colpevole di aggressione e lesioni personali e all’inizio del 2020 è stato dichiarato colpevole di stupro da una giuria. Nelle scorse ore durante l’udienza di condannna è emersa la lunga storia criminale dell’uomo il quale avrebbe anche subito abusi fisici e sessuali da bambini che lo hanno portato a sviluppare un disturbo antisociale della personalità. “Sei un uomo che rappresenta un rischio per la comunità – ha affermmato il giudice Nicole Kefford – e non hai espresso rimorso. I tuoi sono esempi di violenza sfrenata e incontrollata”. Da qui la pesante condanna: Manwarring dovrà scontare almeno l’80% della pena prima di poter beneficiare della libertà vigilata.