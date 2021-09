Triatleta 37enne cade in gara su una discesa bagnata: resta paralizzato dalla vita in giù

Un 37enne amante dello sport al punto da allenarsi 20 ore a settimana e gestire un’attività di coaching di triathlon ha stravolto la sua vita a causa di una caduta durante una competizione

Una caduta in bicicletta ha cambiato la sua vita per sempre. Un uomo di 37 anni si è ritrovato paralizzato dal collo in giù dopo l’incidente avvenuto mentre stava partecipando ad una gara in Scozia, i campionati britannici di triathlon ad Aberfeldy. Nathhan Ford, questo il nome dell’uomo di Killay, Swansea, sarebbe finito a terra a causa della strada bagnata: è stato subuto soccorso e portato in terapia intensiva dove attualmente non è in grado di muoversi o respirare senza assistenza. Il triatleta sarebbe caduto mentre stava percorrendo un tratto in discesa del percorso, bagnato dalla pioggia caduta in precedenza.

L’amico Richard Jellyman ha descritto l’incidente come un enorme shock spiegando che “la gravità delle sue ferite è terribile. Nathan è rimasto paralizzato dal collo in giù. Lui è cosciente e consapevole di quello che sta succedendo, ha ancora la sua personalità, può capire le domande e risponde muovendo gli occhi, annuendo e scuotendo leggermente la testa. Tutta la sua vita ruotava intorno all’attività fisica, quindi vedere che gli è stata tolta è semplicemente devastante”. Il 37enne gestiva anche un’attività di coaching di triathlon di successo con sede a Swansea ed era considerato un modello nello sport allenandosi 20 ore a settimana, oltre a lavorare e gestire i suoi atleti. “Tutti sanno quanto si preoccupi di loro e per loro, ci mette così tanto tempo e impegno”.

Non può parlare, muoversi o nutrirsi

Mentre la moglie Catrin gli rimane accanto giorno e notte, i medici hanno spiegato che l’atleta dovrà subire diverse operazioni per stabilizzare il collo, nella speranza che riacquisti una certa funzionalità della mano e del braccio. Una volta che le sue condizioni si saranno stabilizzate verrà trasferito all’University Hospital of Wales.