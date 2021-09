Mamma salva il figlio ma resta schiacciata tra due auto: gamba amputata e gravi fratture

La vita di una giovane mamma è cambiata radicalmente in seguito ad un grave incidente avvenuto sulle strisce pedonali. È però riuscita a salvare il figlio di soli 5 mesi

Stava portando il figlioletto nel passeggino per strada quando è rimasta schiacciata tra due veicoli. Il terribile incidente è avvenuto ai danni di Ruby Flanagan, mamma eroina 24enne che è riuscita a mettere in salvo il figlio Leon di 5 mesi quando, su un attraversamento pedonale, sono sopraggiunte una Mercedes color argento ed una Volkswagen blu: quando la donna ha capito cosa stava succedendo, con grande prontezza di riflessi ha messo fuori pericolo il suo bambino, come confermato dalla cognata Chelsea Clarke. Lei però non ha potuto evitare il terribile impatto, rimanendo letteralmente incastrata tra le due auto. Soccorsa rapidamente è stata trasportata in aereo all’Aintree Hospital e le è stata amputata una gamba.

Chelsea ha spiegato che Ruby, che lavora come infermiera all’Arrowe Park Hospital di Wirral, nel Merseyside, è rimasta traumatizzata quando, risvegliandosi, ha scoperto di aver perso la gamba destra. La famiglia ha spiegato che la donna ha subito ben cinque operazioni avendo riportato la completa frattura del bacino, una gamba rotta e una frattura alla colonna vertebrale, nella cui parte inferiore è stata ora posizionata una barra di metallo. “Le parole – ha dichiarato la cognata – non possono descrivere il dolore che le è stato causato, è straziante. Ruby ha già subito cinque operazioni”.

La mamma ha subito cinque operazioni chirurgiche

Chelsea e sua sorella Carly, 27 anni, hanno creato una pagina GoFundMe dopo l’incidente per aiutare la famiglia di Ruby con i costi delle cure mediche specialistiche di cui avrà bisogno dopo aver lasciato l’ospedale. La cognata di Ruby ha detto che anche la sua casa avrà bisogno di modifiche quando tornerà a casa. Ha spiegato: “Ruby adora il suo partner e il suo bambino ed è la persona più gentile che tu abbia mai incontrato, farebbe qualsiasi cosa per chiunque. Abbiamo il cuore spezzato dopo l’incidente e vogliamo solo metterla a suo agio. Il modo in cui ha gettato la piccola Leon fuori dal pericolo è stato sorprendente ed eroico. Mostra solo il tipo di persona che è, mette sempre gli altri davanti prima di se stessa”.