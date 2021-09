Precipita nel vuoto e muore poco dopo le nozze, ma qualcosa non torna: qualcuno l’ha uccisa?

Un 27enne è stato tratto in arresto in seguito alla morte sospetta di una 31enne da poco convolata a nozze e precipitata dalle colline di Edimburgo

È sospetta la morte di una donna appena convolata a nozze, caduta da un dirupo durante la sua luna di miele. La vittima si chiamava Fawziyah Javer, aveva 31 anni e si era recata ad Edimburgo pochi giorni dopo aver celebrato il suo matrimonio. Ma intorno alle 21 di giovedì la 31enne è caduta tragicamente dall’Arthur’s Seat e i servizi di emergenza accorsi sul posto, a Holyrood Park, non hanno potuto fare niente per salvarla nonostante gli sforzi congiunti di polizia, paramedici e vigili del fuoco. La giovane moglie lavorava presso il Lyons Davidson Sollicitors di Leeds e, stando a quanto riferito da una fonte la 31enne del West Yorkshire era fortemente coinvolta anche in attività di beneficenza prima di sposarsi.

Un 27enne arrestato per la morte della neo sposa

La 31enne aveva celebrato il ricevimento di nozze domenica, prima di recarsi in Scozia in treno all’inizio della settimana. Secondo quanto emerso si ritine che Fawziyah fosse da poco rimasta incinta e dunque che si trovasse nelle prime fase di una gravidanza, prima della sua tragica morte. La polizia scozzese ha inoltre confermato che un 27enne è stato arrestato nell’ambito delle indagini sul drammatico incidente. “Abbiamo ricevuto una segnalazione in merito ad una donna caduta da Arthur’s Seat, Edimburgo, intorno alle 21 di giovedì 2 settembre” ha confermato un portavoce delle forze armate. “Sono intervenuti i servizi di emergenza compresi i vigili del fuoco e l’ambulanza. La donna è morta sul posto poco tempo dopo e la sua morte è stata trattata come sospetta. Un 27enne è stato arrestato e le indagini sono in corso”. Gli agenti di polizia del West Yorkshire avrebbero anche perquisito una proprietà a Pudsey venerdì pomeriggio, che si ritiene possa essere collegata alla caduta fatale della neo sposa.