L’allarme di una mamma: “Mio figlio risucchiato nel filtro dell’idromassaggio, ha rischiato di morire”

Una madre disperata ha lanciato un appello agli altri genitori dopo che il figlio è stato risucchiato nel filtro della vasca idromassaggio, perdendo i sensi

Porta ancora i segni del brutto incidente domestico che poteva anche costargli la vita, un bimbo letteralmente risucchiato nel filtro della vasca idromassaggio, fino a perdere i sensi. La madre, disoccupata, ha raccontato quanto gli è successo allo scopo di mettere in guardia gli altri genitori sui pericoli che anche le vasche idromassaggio possono nascondere, dopo che ben tre uomini sono dovuti intervenire per liberare il bambino dall’aspirazione, nonostante la vasca fosse stata spenta, per poi portarlo d’urgenza in ospedale. La storia dell’orrore è stata pubblicata dalla madre su Facebook spiegando che dopo l’incidente il bimbo ha avuto bisogno della rianimazione cardio polmonare e da quando l’ha postata sui social è stata condivisa decine di migliaia di volte ottenendo oltre 5000 commenti di solidarietà ma anche di ringraziamento per l’avvertimento.

LEGGI ANCHE =>> Orrore nel parco: uomo con la maschera da scheletro cerca di rapire un bimbo di 9 anni

“Per favore leggete tutta la storia – inizia così il post – domenica nostro figlio stava usando una vasca idromassaggio quando è stato risucchiato da un filtro. L’uscita del filtro è parzialmente coperta ma c’è un grande foro rettangolare che prende l’acqua e la invia al filtro; lui è stato risucchiato in questa uscita senza avere alcuna possibilità di liberarsi”. Nonostante la famiglia abbia agito tempestivamente il bimbo è rimasto gravemente ferito. “Abbiamo visto tutto e agito subito ma ci sono voluti tre uomini per liberarlo e quando ci sono riusciti era privo di sensi”. Il piccolo è stato trasportato in aereo in ospedale dove i medici lo hanno salvato. Oggi è in via di guarigione ma se non fosse stato salvato in pochi minuti sarebbe certamente morto in quella vasca.

L’appello della madre agli altri genitori

“Se qualcuno sta pensando di acquistare vasche idromassaggio, spa o piscine, assicuratevi che siano sicure da usare, che vengano controllare regolarmente e che i bambini siano sempre sorvegliati”. “Non ti aspetti che qualcosa di così divertente si riveli in pericolo di vita, tuttavia può succedere. Per favore, sii consapevole e stai attento, non voglio che questo accada a un’altra famiglia dove potrebbe esserci un risultato peggiore.“