Sangiovanni sbotta su Instagram dopo i tanti gossip: “Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia…”

Attraverso alcune Instagram stories, Sangiovanni chiede privacy sulla sua storia d’amore con Giulia Stabile.

Da quando la loro esperienza ad “Amici” si è conclusa, con un secondo posto per il cantante e la vittoria del talent show condotto da Maria De Filippi per la ballerina, Sangiovanni e Giulia Stabile sono nel mirino del gossip. Di recente, in merito alla storia d’amore della coppia “amiciana”, si era parlato di un presunto tradimento di Sangiovanni con Santa Manu, ai danni della fidanzata, gossip prontamente smentito dal cantante, re incontrastato dell’estate che sta finendo con il brano “Malibù” (nel cui video appare la stessa Giulia).

Ma le chiacchiere sui due non accennano a placarsi e Sangiovanni non ci sta. Attraverso alcune Instagram stories, il giovane cantante ha chiesto privacy per lui e la fidanzata:

“Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la mia fidanzata. Non perché non lo siamo realmente, ma perché prima di tutto siamo due artisti.Vedo che invece di stare attaccati alla musica, alla danza, all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati al gossip. Perché sprecate il vostro tempo e parlate di cose che non esistono? Perché non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy? E’ vero che siamo stati in tv e ci vedevate tutti i giorni, ma siamo due ragazzi normali e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra intimità”.

Sangiovanni: “Seguite me e Giulia per la nostra arte”

Sangiovanni invita, quindi, le sue fans a seguire lui e Giulia per la loro arte e non per le loro vicende amorose:

“Non siamo parte di gossip, non facciamo gli influencer e non esponiamo la nostra vita privata. Se volete così tanto sapere della nostra vita privata, aspettate la nostra arte”.

E ancora:

“Basta intromettersi, insistere, invadere la privacy degli altri pensando di sapere cose che non sapete. Nessuno reca fastidio a voi. Tante persone sono arrivate a dire che dovrei esporre la mia cosa con Giulia perché è quello che mi ha portato al successo, che le mie canzoni spaccano perché lei è entrata nella mia vita. Lei mi ha regalato un sacco di momenti che ho voluto mettere in musica ed evidentemente tanta gente ci si è riconosciuta. Ma perché non posso essere bravo io? E allora ‘Tutta la notte’, che ha spaccato e ho scritto prima di conoscerla? Come si spiega?Con questo non voglio sminuire Giulia che è una grandissima persona e una grandissima artista, ma voi lo fate quanto piuttosto che parlare di quanto sia brava come ballerina, parlate della sua storia d’amore “.

Le stories di Sangiovanni saranno servite a placare la curiosità delle sue fans? Intanto, Giulia non ha ancora commentato lo sfogo social della sua dolce metà. Attendiamo una sua dichiarazione.

Maria Rita Gagliardi