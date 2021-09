Bimbo con la tuta di Hulk aggredito fisicamente e verbalmente da una donna, scattano le indagini

Non sono chiare le ragioni dell’assurda aggressione di una donna ai danni di uno scolaro con indosso un vestito da supereroe. Il fatto è avvenuto fuori da un ambulatorio medico

Un bambino vestito con un costume di Hulk è stato aggredito fisicamente e verbalmente da una donna. L’assurdo episodio è avvenuto fuori dall’ambulatorio medico di Cranleigh nel Surrey lo scorso giovedì e nelle ore successive un sospetto è stato tratto in arresto dalla polizia. Si tratterebbe di una donna di mezza età che intorno alle 16 del 2 settembre si è scagliata contro il bambino, vestito come un supereroe: la responsabile dell’aggressione ha 56 anni ed è accusata anche di aver provocato lesioni personali; ma il caso non è chiuso perchè gli investigatori hanno deciso di parlare anche con una seconda donna in realzione all’attacco. “Le indagini sono in corso e stiamo ancora cercando testimoni di questo incidente per aiutarci a identificare eventuali altre persone coinvolte”, ha spiegato un portavoce della polizia del Surrey.

LEGGI ANCHE =>> 14enne picchiata, soffocata e pugnalata a morte: aggredita da un uomo senza motivo

La polizia sta cercando una seconda donna

Della seconda donna è stata anche diffusa una foto per poterla rintracciare rapidamente. Il bambino è stato descritto come bianco, di età compresa tra 5 e 7 anni, con capelli corti color castano scuro. Indossava una tutina del personaggio Marvel Hulk disegnato sul davanti, con maniche lunghe blu e scarponcini Timberland. La polizia vuole fare chiarezza sull’accaduto perchè al momento le ragioni di questa aggressione non sono chiare e l’attacco appare immotivato. Per questo ha rivolto un appello ad eventuali testimoni: “Se hai visto o sentito qualcosa che potrebbe aiutare a fare chiarezza nell’indagine, ti preghiamo di contattarci”.