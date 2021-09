Chi è Gianmaria Antinolfi, concorrente del Grande Fratello Vip 2021: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Gianmaria Antinolfi, concorrente del “Grande Fratello Vip 2021″.

Gianmaria Antinolfi è ufficialmente un concorrente del “Grande Fratello Vip 2021″ che aprirà i battenti il prossimo 13 settembre, in prima serata su Canale 5. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi, all’anagrafe Giovanni Maria Antinolfi, è nato a Napoli, il 30 giugno 1985. Sua madre, Esmeralda Vetromile, è una nota imprenditrice partenopea, proprietaria di una società di organizzazione di eventi e del circolo “Rari Nantes” di Napoli. Ha frequentato la facoltà di Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” ed ha poi preso un Master in Management all’Università “Bocconi”, città nella quale attualmente vive. Manager del settore fashion e lusso, dal luglio 2017 è Direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, due note società che fanno parte del gruppo multinazionale della moda e del lusso Kering, proprietario dei principali brand di moda.

Per quanto riguarda la vita privata, un anno fa è salito agli onori delle cronache rosa per il suo flirt con la showgirl Belen Rodriguez. Successivamente si è parlato di una storia d’amore anche con una ex inquilina del “Grande Fratello Vip”, ossia Dayane Mello e di un’amicizia speciale con Soleil Sorge che, come lui, entrerà nella Casa più spiata d’Italia.

Per Gianmaria e Soleil potrebbe, quindi, riaccendersi il fuoco della passione, tra le mura del bunker di Cinecittà?

Maria Rita Gagliardi