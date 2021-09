Scopre che il migliore amico ha stuprato sua figlia: prima lo denuncia, poi lo pugnala a morte

Ha scoperto per caso grazie ad alcuni video sul telefonino che l’amico aveva abusato della figlia e dopo aver denunciato il fatto alla polizia lo ha cercato e pugnalato a morte. La gente del posto chiede ora che sia scarcerato

Un padre è stato acclamato come un eroe per aver ucciso il suo amico, dopo aver presumibilmente visto il video di sua figlia violentata dal conoscente. La vicenda arriva dalla Russia e riguarda un operaio di 34 anni che stava bevendo insieme al 32enne Oleg Sviridov, amico di lunga data, quando ha visto l’orribile filmato. I due si erano addormentati ma quando Vyacheslav M si è svegliato ha deciso di prendere in mano il telefono dell’amico. Avendo riconosciuto la figlia nel video ha chiesto spiegazioni a Sviridov che però è scappato prima che il 34enne potesse agire. A quel punto il padre si è recato dalla polizia locale per denunciare lo stupro ed una caccia all’uomo è stata immediatamente avviata; ma il 34enne è riuscito ad anticipare gli agenti e a rintracciare l’ormai ex amico e presunto pedofilo, pugnalandolo a morte. Dopo l’omicidio si è consegnato alle forze dell’ordine confessando quanto aveva fatto, pur sostenendo di non averlo ucciso intenzionalmente, ma spiegando che il 32enne era caduto sul suo coltello mentre i due stavano litigando.

L’amico aveva fatto da babysitter ai figli del 34enne

Come emerso in seguito, sullo smartphone della vittima erano presenti vari video che mostravano abusi nei confronti di molti bambini del paese di età compresa tra 6 e 11 anni. È stata dunque avviata un’inchiesta per omicidio oltre a diversi procedimenti penali per abusi sessuali: secondo quanto accertato dagli investigatori, prima che il 34enne scoprisse quei filmati l’amico avrebbe compiuto abusi per almeno cinque anni e nessuno si sarebbe mai accorto di nulla. Lo stesso Vyacheslav M avrebbe a più riprese lasciato il figlio solo con lui, essendo amici e senza mai sospettare di nulla. L’assassino si trova in carcere con l’accusa di omicidio ma la gente del posto ha chiesto a gran voce che venga immediatamente scarcerato.